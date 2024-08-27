Base Resources достигла соглашения о добыче редких металлов на Мадагаскаре

Компания Base Resources заключила соглашение с правительством Мадагаскара о разработке крупного месторождения ильменита - сырья для производства титана - на юго-западе островной республики.

Компания Base Resources заключила соглашение с правительством Мадагаскара о разработке крупного месторождения ильменита - сырья для производства титана - на юго-западе островной республики.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Ecofin.

Согласно предварительно проведенным геологическим изысканиям, залежи богатых редкоземельными металлами песков в районе города Тулиара позволяют ежегодно извлекать 780 тыс. тонн ильменита, 53 тыс. тонн циркона и 7 тыс. тонн рутила.

Таким образом, Мадагаскар будет в течение ближайших 30 лет получать дополнительный доход в $248,2 млн в год благодаря принятому в прошлом году новому закону о добыче полезных ископаемых, согласно которому размер роялти повысился с 2 до 5%.