​Барзани призвал РПК покинуть Иракский Курдистан

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Лидер курдской автономии Северного Ирака Масуд Барзани в субботу заявил, что запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана (РПК) должна покинуть иракский Курдистан, чтобы предотвратить направленные против них авиаудары Турции, в результате которых гибнут мирные жители, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"РПК должна действовать за пределами курдистанского региона, чтобы мирные граждане не становились жертвами этой войны", -заявил М.Барзани.

Обстановка в Турции резко обострилась после организованного 20 июля ИГ теракта в Суруче на границе с Сирией и убийств полицейских в юго-восточных провинциях, ответственность за которые взяла РПК. Число жертв террористов превысило 50 человек.

Вооруженные силы Турции атакуют позиции ИГ на севере Сирии и РПК на севере Ирака и юго-востоке Турции. Удары наносятся с истребителей F-16, а также из танков и артиллерии с приграничной территории Турции. В ответ на это РПК заявила на своем сайте, что перемирие с Анкарой "утратило смысл".