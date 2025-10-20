Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра

    Барро в Люксембурге предложит начать работу над 20-м пакетом санкций в отношении РФ

    Другие страны
    • 20 октября, 2025
    • 12:39
    Барро в Люксембурге предложит начать работу над 20-м пакетом санкций в отношении РФ

    Французская сторона сегодня в рамках встречи министров иностранных дел ЕС в Люксембурге предложит приступить к работе над 20-м пакетом санкций в отношении России.

    Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро по прибытии в Люксембург.

    По его словам, новый пакет санкций будет направлен "против сил, против государств, которые продолжают прямо или косвенно поддерживать российские военные усилия".

    Он выразил надежду на то, что 19-й пакет санкций будет принят в ближайшие дни. Этот пакет, по словам Барро, нацелен "на российскую энергетическую инфраструктуру" и на основных субъектов отрасли, в том числе компаний "Роснефть" и "Газпромнефть".

    Жан-Ноэль Барро Франция пакет санкций Россия
    Fransa Rusiyaya qarşı 20-ci sanksiya paketi üzərində işə başlamağı təklif edəcək

    Последние новости

    13:13

    В Германии предложили объявить Трампа почетным гражданином округа Бад-Дюркхайм

    Другие страны
    13:09

    "Жизнь дорога, пришлось бороться" — рассказ пострадавшего от нападения медведя

    Происшествия
    13:04

    Завтра в Азербайджане ожидаются осадки

    Экология
    12:57

    Министр: Азербайджан исследует возможности экспорта электроэнергии в Турцию

    Энергетика
    12:57

    Зеленский и Макрон договорились встретиться в ближайшее время

    Другие страны
    12:49
    Фото

    Представитель Генпрокуратуры Азербайджана принял участие в заседании CCPE

    Происшествия
    12:49

    Пассажиров борта AZAL отправили в Баку после аварийной посадки в Пулково - ОБНОВЛЕНО

    Инфраструктура
    12:45

    В Баку совершена кража на 15 тысяч манатов

    Происшествия
    12:39

    Барро в Люксембурге предложит начать работу над 20-м пакетом санкций в отношении РФ

    Другие страны
    Лента новостей