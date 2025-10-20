Барро в Люксембурге предложит начать работу над 20-м пакетом санкций в отношении РФ

Французская сторона сегодня в рамках встречи министров иностранных дел ЕС в Люксембурге предложит приступить к работе над 20-м пакетом санкций в отношении России.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро по прибытии в Люксембург.

По его словам, новый пакет санкций будет направлен "против сил, против государств, которые продолжают прямо или косвенно поддерживать российские военные усилия".

Он выразил надежду на то, что 19-й пакет санкций будет принят в ближайшие дни. Этот пакет, по словам Барро, нацелен "на российскую энергетическую инфраструктуру" и на основных субъектов отрасли, в том числе компаний "Роснефть" и "Газпромнефть".