Барро в Люксембурге предложит начать работу над 20-м пакетом санкций в отношении РФ
Другие страны
- 20 октября, 2025
- 12:39
Французская сторона сегодня в рамках встречи министров иностранных дел ЕС в Люксембурге предложит приступить к работе над 20-м пакетом санкций в отношении России.
Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро по прибытии в Люксембург.
По его словам, новый пакет санкций будет направлен "против сил, против государств, которые продолжают прямо или косвенно поддерживать российские военные усилия".
Он выразил надежду на то, что 19-й пакет санкций будет принят в ближайшие дни. Этот пакет, по словам Барро, нацелен "на российскую энергетическую инфраструктуру" и на основных субъектов отрасли, в том числе компаний "Роснефть" и "Газпромнефть".
Последние новости
13:13
В Германии предложили объявить Трампа почетным гражданином округа Бад-ДюркхаймДругие страны
13:09
"Жизнь дорога, пришлось бороться" — рассказ пострадавшего от нападения медведяПроисшествия
13:04
Завтра в Азербайджане ожидаются осадкиЭкология
12:57
Министр: Азербайджан исследует возможности экспорта электроэнергии в ТурциюЭнергетика
12:57
Зеленский и Макрон договорились встретиться в ближайшее времяДругие страны
12:49
Фото
Представитель Генпрокуратуры Азербайджана принял участие в заседании CCPEПроисшествия
12:49
Пассажиров борта AZAL отправили в Баку после аварийной посадки в Пулково - ОБНОВЛЕНОИнфраструктура
12:45
В Баку совершена кража на 15 тысяч манатовПроисшествия
12:39