Барро: Первый транш кредита ЕС Украине в €90 млрд может быть выделен в середине мая
Другие страны
- 23 апреля, 2026
- 12:46
Первая часть кредита Европейского союза Украине в размере €90 млрд может быть выделена в середине мая.
Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в эфире France Info.
"Мы готовы выделить первый транш с середины мая", - сказал он.
Барро отметил, что это станет возможным после достижения окончательного соглашения по кредиту в ближайшие часы или дни, в том числе благодаря снятию вето со стороны Венгрии.
Ранее Евросоюз предварительно одобрили выделение Украине кредита в размере €90 млрд и 20-ый пакет санкций против России.
