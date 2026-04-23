    Барро: Первый транш кредита ЕС Украине в €90 млрд может быть выделен в середине мая

    Первая часть кредита Европейского союза Украине в размере €90 млрд может быть выделена в середине мая.

    Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в эфире France Info.

    "Мы готовы выделить первый транш с середины мая", - сказал он.

    Барро отметил, что это станет возможным после достижения окончательного соглашения по кредиту в ближайшие часы или дни, в том числе благодаря снятию вето со стороны Венгрии.

    Ранее Евросоюз предварительно одобрили выделение Украине кредита в размере €90 млрд и 20-ый пакет санкций против России.

    Жан-Ноэль Барро Российско-украинский конфликт Евросоюз Франция Европейский союз (ЕС)
    Jan-Noel Barro Ukraynaya 90 milyard avroluq kreditin ilk tranşının vaxtını açıqlayıb

