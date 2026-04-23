Jan-Noel Barro Ukraynaya 90 milyard avroluq kreditin ilk tranşının vaxtını açıqlayıb
Digər ölkələr
- 23 aprel, 2026
- 12:57
Avropa İttifaqının Ukraynaya 90 milyard avro həcmində kreditinin ilk hissəsi mayın ortasında ayrıla bilər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Fransanın xarici işlər naziri Jan-Noel Barro "France Info"un efirində bəyan edib.
"Biz mayın ortasından ilk tranşı ayırmağa hazırıq", - o deyib.
Barro qeyd edib ki, bu, yaxın saatlar və ya günlər ərzində kredit üzrə yekun razılaşmaya nail olunduqdan sonra, o cümlədən Macarıstanın vetosunun aradan qaldırılması sayəsində mümkün olacaq.
Əvvəllər Avropa İttifaqı Ukraynaya 90 mlrd.a vro həcmində kreditin ayrılmasını və Rusiyaya qarşı 20-ci sanksiya paketini ilkin olaraq təsdiq etmişdi.
