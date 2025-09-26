Барро: Париж не будет сбивать пересекающие воздушное пространство НАТО самолеты

Франция не будет сбивать военные самолеты, пересекающие воздушное пространство стран НАТО, однако считает необходимыми обсуждения правил альянса "о вступлении в боестолкновение". Как передает Report, об этом сообщает портал Axios со ссылкой на заявлении МИД Франции Жан-Ноэля Барро. "Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Франция считает, что пришло время обсудить "укрепление наших правил вступления в боестолкновение", однако "вероятно, не решится сбивать самолет", который пересек воздушное пространство НАТО, как это произошло с Эстонией", - говорится в сообщении.