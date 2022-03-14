Барак Обама заразился коронавирусом

Бывший президент США Барак Обама получил положительный результат теста на коронавирус, у него проявляются слабые симптомы заболевания.

Бывший президент США Барак Обама получил положительный результат теста на коронавирус, у него проявляются слабые симптомы заболевания.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он сам написал в воскресенье в Twitter.

"Только что получил положительный результат теста на ковид. Несколько дней у меня першит горло, в остальном чувствую себя хорошо", - говорится в сообщении.

Экс-глава американской администрации добавил, что тест на ковид у его жены Мишель дал отрицательный результат, ранее они оба прошли ревакцинацию.

Напомним, что Обама - 44-й президент США, он находился на своем посту с 2009 по 2016 год. До победы на президентских выборах он был сенатором Конгресса США от штата Иллинойс.