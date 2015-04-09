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    Барак Обама впервые с 1982 года посетил Ямайку

    Президент США прибыл для участия в саммите стран Карибского бассейна.

    Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама прибыл на Ямайку для участия в саммите стран Карибского бассейна.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, это первый с 1982 года визит на остров президента США с момента его посещения Рональдом Рейганом.

    Визит президента США продлится 24 часа. Обама намерен провести переговоры с 15 членами сообщества стран Карибского бассейна по вопросам энергетики, безопасности и торговли.

    Из Ямайки Барак Обама отправится в Панаму, где может произойти его встреча с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и главой Кубы Раулем Кастро.

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