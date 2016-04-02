​Барак Обама: Россия не соглашается на продолжение ядерного разооружения

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ США хотели бы продолжать процесс ядерного разоружения, но Россия на это пока не соглашается.

Как передает Report, с таким утверждением на пресс-конференции по итогам международного саммита по ядерной безопасности, проходившего в Вашингтоне выступил президент США Барак Обама.

"Хорошей новостью" он назвал тот факт, что "возможности для достижения прогресса сохраняются".

Наиболее актуальной глобальной проблемой в сфере ядерной безопасности является на данном этапе КНДР и ее программа создания оружия массового поражения и средств доставки, считает президент США.

"КНДР находится в совершенно отдельной категории. Она представляет собой самый непосредственный набор обеспокоенностей для всех нас",— заявил он.

Барак Обама также призвал обсудить возможности расширения сотрудничества разведслужб мира в целях борьбы с терроризмом. "Я пригласил все страны, принимавшие участие в нынешнем саммите, присоединиться к более широким дискуссиям между нашими разведывательными службами и службами безопасности относительно того, каким образом мы можем улучшить обмен информацией между нашими государствами, чтобы предотвращать все виды терактов, особенно те, которые могут сопровождаться применением оружия массового поражения",— заявил американский лидер.

Напомним, в Вашингтоне завершился саммит по ядерной безопасности, главной темой которого стало обсуждение мер по борьбе с угрозой ядерного терроризма.