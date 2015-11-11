Барак Обама продлил на год действие санкций в отношении Ирана

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Действие американских санкций в отношении Ирана продлено на год. Соответствующее решение принял президент США Барак Обама, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

Он направил в Конгресс уведомление о том, что продлевает на очередной год действие "чрезвычайного положения" в отношениях с Ираном, объявленного более 30 лет назад.

В документе Обама указал, что принял решение оставить "в силе исполнительный указ номер 12170 от 14 ноября 1979 года, в котором объявлялось чрезвычайное положение в связи с исключительной угрозой для национальной безопасности, внешней политики и экономики США, созданной ситуацией в Иране".

Данное уведомление будет опубликовано в так называемом Федеральном реестре - сборнике официальных документов правительства США.

Барак Обама обосновал свое решение, в частности, тем, что "отношения (США) с Ираном пока еще не нормализованы", а "процесс выполнения (двусторонних) соглашений от 19 января 1981 года все еще находится в стадии реализации". Речь идет о так называемых алжирских соглашениях между США и Ираном, которые привели к освобождению американских дипломатов, более года проведших в Тегеране в качестве заложников после исламской революции 1979 года.