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    ​Барак Обама осудил насилие и ненависть в адрес мусульман

    Это уменьшает нашу репутацию в глазах всего мира

    Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама осудил насилие и ненависть в адрес мусульман в связи с совершенными экстремистами терактами.

    Как передает Report, об этом заявил Обама в ежегодном обращении к конгрессу.

    "Когда политики оскорбляют мусульман, будь то за границей или в отношении наших граждан, когда оскверняют их мечети, обзывают их детей, это не прибавляет нам безопасности", — сказал он. "Это уменьшает нашу репутацию в глазах всего мира, это предает суть нашей страны", — добавил президент США.

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