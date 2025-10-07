Банки в Британии выплатят 8,2 млрд фунтов из-за нарушений в автокредитовании

Британским банкам придется направить 8,2 млрд фунтов стерлингов ($11 млрд) на компенсации клиентам в связи с нарушениями в сфере автокредитования.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявило Управление по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках (Financial Conduct Authority, FCA).

Запуск программы возмещения и ее реализация будут стоить фининститутам еще порядка 2,8 млрд фунтов. Таким образом, их общие расходы достигнут 11 млрд фунтов, сообщило FCA. Ранее регулятор оценивал эту сумму в 9-18 млрд фунтов.

В августе текущего года Верховный суд Великобритании вынес решение, согласно которому банкам придется выплатить компенсации клиентам лишь в самых серьезных случаях недобросовестного кредитования.

Разбирательство касалось комиссий, выплачиваемых банками автодилерам. FCA запретило эти комиссии в 2021 году и в 2024 году инициировало проверку прошлых соглашений.

FCA ожидает, что потребители в среднем получат компенсацию в 700 фунтов. Ранее эта сумма прогнозировалась на уровне 950 фунтов.