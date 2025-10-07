Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ

    Банки в Британии выплатят 8,2 млрд фунтов из-за нарушений в автокредитовании

    Другие страны
    • 07 октября, 2025
    • 22:44
    Банки в Британии выплатят 8,2 млрд фунтов из-за нарушений в автокредитовании

    Британским банкам придется направить 8,2 млрд фунтов стерлингов ($11 млрд) на компенсации клиентам в связи с нарушениями в сфере автокредитования.

    Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявило Управление по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках (Financial Conduct Authority, FCA).

    Запуск программы возмещения и ее реализация будут стоить фининститутам еще порядка 2,8 млрд фунтов. Таким образом, их общие расходы достигнут 11 млрд фунтов, сообщило FCA. Ранее регулятор оценивал эту сумму в 9-18 млрд фунтов.

    В августе текущего года Верховный суд Великобритании вынес решение, согласно которому банкам придется выплатить компенсации клиентам лишь в самых серьезных случаях недобросовестного кредитования.

    Разбирательство касалось комиссий, выплачиваемых банками автодилерам. FCA запретило эти комиссии в 2021 году и в 2024 году инициировало проверку прошлых соглашений.

    FCA ожидает, что потребители в среднем получат компенсацию в 700 фунтов. Ранее эта сумма прогнозировалась на уровне 950 фунтов.

    Великобритания штраф кредитование

    Последние новости

    23:03

    Экс-чемпион UFC Макгрегор дисквалифицирован на 18 месяцев

    Индивидуальные
    22:44

    Банки в Британии выплатят 8,2 млрд фунтов из-за нарушений в автокредитовании

    Другие страны
    22:36

    В Армении в ДТП пострадали семь человек, включая военных

    В регионе
    22:30

    Аль-Хайя: ХАМАС нацелен на прекращение огня в Газе и обмен заложников - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    22:13

    Арагчи: Иран и США заключили бы ядерную сделку, если бы не вмешался Израиль

    В регионе
    21:57

    Эрдоган: Тюркские государства шагают в будущее в духе братства

    В регионе
    21:43
    Фото
    Видео

    В Габале состоялся 12-й Саммит Совета глав государств ОТГ - ОБНОВЛЕНО-3

    Внешняя политика
    21:41

    Трамп вновь заявил, что разочаровался в Путине

    Другие страны
    21:32
    Видео

    Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с саммитом Совета лидеров ОТГ

    Внешняя политика
    Лента новостей