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    Банки Греции останутся закрытыми еще на несколько дней

    Источник в правительстве Греции заявил, что банковские каникулы будут продлены

    Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Власти Греции продлят банковские "каникулы", которые должны были окончиться cегодня, сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости. 

    Как заявил правительственный источник, банковские "каникулы" будут продлены, при этом не уточнив сроков. 

    В Греции с 29 июня на шесть рабочих дней были закрыты все банки для спасения финансовой системы от краха ввиду ажиотажного снятия денег со счетов после объявления референдума о соглашении с международными кредиторами. В понедельник банковские "каникулы" были продлены еще на три дня.

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