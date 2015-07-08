Банки Греции останутся закрытыми еще на несколько дней

Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Власти Греции продлят банковские "каникулы", которые должны были окончиться cегодня, сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости.

Как заявил правительственный источник, банковские "каникулы" будут продлены, при этом не уточнив сроков.

В Греции с 29 июня на шесть рабочих дней были закрыты все банки для спасения финансовой системы от краха ввиду ажиотажного снятия денег со счетов после объявления референдума о соглашении с международными кредиторами. В понедельник банковские "каникулы" были продлены еще на три дня.