Банк Франции снизил прогноз роста экономики страны в 2024 году

Банк Франции, выполняющий функции центрального банка страны, пересмотрел в сторону понижения прогноз роста ВВП в 2024 году.

Банк Франции, выполняющий функции центрального банка страны, пересмотрел в сторону понижения прогноз роста ВВП в 2024 году.

Как передает Report , об этом сообщила газета Le Figaro.

Первоначальная оценка роста составляла 0,9%, тогда как теперь французский ЦБ прогнозирует увеличение ВВП лишь на 0,8%. Данный пересмотр объясняется худшим, чем ожидалось, ростом экономики в последнем квартале 2023 года.

Примечательно, что данная оценка заметно ниже 1% роста, который обещает Министерство экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции. Однако и правительство было вынуждено в начале года резко скорректировать прогноз, заложенный в бюджете на 2024 год, принятом без голосования в парламенте. В прошлом году власти рассчитывали, что рост экономики в 2024 года составит 1,4%.

Глава экономического ведомства Брюно Ле Мэр признал, что в конце 2023 года поступления в бюджет оказались на 4,4 млрд евро меньше запланированного уровня, а также допустил, что уровень дефицита бюджета окажется "существенно выше" озвученных ранее 4,9%. На этом фоне он пообещал претворить в жизнь план сокращения расходов министерств на 10 млрд евро. На слушаниях в парламентском комитете министр-делегат, отвечающий за государственные счета, Тома Казенав уточнил, что в 2025 году правительству придется найти способ сэкономить 20 млрд евро.

Рост инфляции во Франции наблюдается с конца 2020 года. Среднегодовой рост потребительских цен в стране в 2023 году составил 4,9%.