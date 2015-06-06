Бангладеш подписал соглашение с Индией об обмене анклавами

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Индия и Бангладеш подписали соглашение о сухопутной границе, которое предполагает обмен анклавами.

Report со ссылкой на Би-би-си сообщает, что согласно документу, Индия передаст Бангладеш 111 анклавов в штатах Ассам, Западная Бенгалия, Трипура и Мегхалая общей площадью около 70 квадратных километров. Бангладеш передаст Индии 51 анклав общей площадью около 28 квадратных километров. На территории этих анклавов живут более 50 тысяч человек.

После обмена территориями, жителям анклавов будет предложено выбрать гражданство. Ранее эти люди часто оказывались ущемлены в правах и не могли получать медицинскую помощь из-за неясной административной принадлежности их родных селений.

Соглашение было подписано в Дакке премьром Индии Нарендрой Моди и его коллегой из Бангладеш Шейх Хасиной.

Глава МИД Бангладеш Абул Хассан Махмуд Али назвал соглашение "исторической вехой" в отношениях двух стран.