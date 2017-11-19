Бангладеш и Мьянма начали переговоры о репатриации беженцев-рохинджа

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Власти Бангладеш и Мьянмы начали переговоры о репатриации бежавших из Мьянмы представителей мусульманской народности рохинджа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сказал глава МИД Бангладеш Абул Хасан Махмуд Али.

Бангладеш и Мьянма находятся в процессе переговоров для заключения двустороннего соглашения о возвращении беженцев в Мьянму. Планируется создание совместной рабочей группы для содействия репатриации.

Отмечается, что помощник министра отправится в Мьянму в воскресенье вечером для участия во встрече министров иностранных дел в рамках Форума "Азия - Европа", запланированной на 20-21 ноября. Он сообщил агентству о своем намерении задержаться там на несколько дней, чтобы обсудить соглашение о рохинджа.

В штате Ракхайн неоднократно вспыхивали конфликты на религиозной почве, приводившие к столкновениям между мусульманами и местными буддистами.

Последнее обострение произошло 25 августа. С 25 августа в Бангладеш прибыли около 613 тыс. человек, бежавших от насилия в Мьянме. Общее их число в Бангладеш достигло 826 тыс.