Байрактар: Эксплуатация АЭС "Аккую" в Турции может начаться уже в 2025 году

Турция рассчитывает начать получать электричество с АЭС "Аккую" уже в 2025 году.

Турция рассчитывает начать получать электричество с АЭС "Аккую" уже в 2025 году.

Как передает Report, об этом заявил глава Минэнерго республики Алпарслан Байрактар, выступая на энергетической конференции в Стамбуле, организованной Атлантическим советом.

"В настоящее время продолжается строительство наших первых ядерных реакторов. В Мерсине одновременно строятся четыре ядерных реактора АЭС "Аккую". Атомная стройка в Мерсине - это крупнейшая в мире строительная площадка АЭС. Прогресс по первому реактору сейчас превысил 90%. Надеюсь, что мы начнем производить на нем первую электроэнергию в 2025 году, а за счет ввода в эксплуатацию оставшихся трех реакторов к 2028 году мы удовлетворим 10% потребностей Турции в электроэнергии с одной этой АЭС", - заявил министр.

Байрактар сообщил, что АЭС "Аккую" - это не единственный проект в атомной сфере, на который нацелена Турция в контексте развития ее энергетической стратегии.

"Мы стремимся повысить к 2050 году общую мощность предприятий атомной энергетики в размере 20 тысяч мегаватт. Это долгосрочная цель. Безусловно, речь идет не только о традиционных АЭС, еще две из которых планируются в Синопе и Фракии, но и о малых модульных реакторах", - отметил министр.