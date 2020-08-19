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Байдена утвердили кандидатом в президенты США от демократов

Байдена утвердили кандидатом в президенты США от демократов Демократическая партия США утвердила во вторник своим кандидатом в президенты на ноябрьских выборах Джозефа Байдена.
Другие страны
19 августа 2020 г. 06:21
Байдена утвердили кандидатом в президенты США от демократов
Джозеф Байден

Демократическая партия США утвердила во вторник своим кандидатом в президенты на ноябрьских выборах Джозефа Байдена.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это решение принято на общенациональном съезде в Милуоки (штат Висконсин).

Голосование проходило в виртуальном формате из-за пандемии. Представители делегаций американских штатов и заморских территорий поочередно объявляли о том, за кого их делегаты отдают свои голоса - за Байдена или сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса. Он был основным соперником Байдена во внутрипартийной борьбе, но в апреле вышел из гонки.

Байден перешагнул минимально необходимый порог голосов (2 374), когда свое решение огласили представители делегации Северной Каролины.

В общей сложности Байден получил более 3 550 голосов, Сандерс - свыше 1 150. Последними выступили представители Делавэра, где Байден прожил большую часть жизни.

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