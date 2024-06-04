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Байден заявил о заинтересованности США в союзе с Саудовской Аравией

Байден заявил о заинтересованности США в союзе с Саудовской Аравией Союз США и Саудовской Аравии отвечает интересам Вашингтона.
Другие страны
4 июня 2024 г. 18:40
Байден заявил о заинтересованности США в союзе с Саудовской Аравией

Союз США и Саудовской Аравии отвечает интересам Вашингтона.

Как передает Report, об этом в интервью журналу Time сказал президент США Джо Байден.

"Есть союзы, основанные на ценностях, а также основанные на практической составляющей. И это более чем в наших интересах", - сказал он. Байден добавил, что "при наличии общих экономических интересов конфликты менее вероятны".

29 апреля министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд заявил, что Соединенные Штаты и Эр-Рияд завершили большую часть работы над двухсторонними соглашениями в области обороны и безопасности. Получив гарантии безопасности, Саудовская Аравия может установить полноценные дипломатические отношения с Израилем. Вашингтон готов предложить Эр-Рияду статус "основного союзника вне НАТО" или заключить пакт, аналогичный соглашению между США и Бахрейном, в рамках которого страны договорились сотрудничать в военно-технической и разведывательной сферах, а также противостоять "любой внешней агрессии" после проведения двусторонних консультаций. Кроме того, соглашение может предусматривать американскую помощь в создании ядерной программы Саудовской Аравии.

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Версия на азербайджанском языке Bayden: ABŞ Səudiyyə Ərəbistanı ilə müttəfiq olmaqda maraqlıdır

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