Байден заявил о заинтересованности США в союзе с Саудовской Аравией

Союз США и Саудовской Аравии отвечает интересам Вашингтона.

Союз США и Саудовской Аравии отвечает интересам Вашингтона.

Как передает Report, об этом в интервью журналу Time сказал президент США Джо Байден.

"Есть союзы, основанные на ценностях, а также основанные на практической составляющей. И это более чем в наших интересах", - сказал он. Байден добавил, что "при наличии общих экономических интересов конфликты менее вероятны".

29 апреля министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд заявил, что Соединенные Штаты и Эр-Рияд завершили большую часть работы над двухсторонними соглашениями в области обороны и безопасности. Получив гарантии безопасности, Саудовская Аравия может установить полноценные дипломатические отношения с Израилем. Вашингтон готов предложить Эр-Рияду статус "основного союзника вне НАТО" или заключить пакт, аналогичный соглашению между США и Бахрейном, в рамках которого страны договорились сотрудничать в военно-технической и разведывательной сферах, а также противостоять "любой внешней агрессии" после проведения двусторонних консультаций. Кроме того, соглашение может предусматривать американскую помощь в создании ядерной программы Саудовской Аравии.