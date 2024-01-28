Байден заявил о прогрессе в урегулировании кризиса на южной границе США

Президент США Джо Байден заявил о прогрессе в урегулировании кризиса на американо-мексиканской границе.

Президент США Джо Байден заявил о прогрессе в урегулировании кризиса на американо-мексиканской границе.

Как передает Report, об этом сказал американский лидер, выступление которого транслировал телеканал C-SPAN. Он выступал на предвыборном мероприятии Демократической партии в штате Южная Каролина, где 3 февраля пройдут первичные выборы.

"Мы добиваемся настоящего прогресса по одному из самых важных вопросов, стоящих перед нами. Это безопасность на границе", - отметил Байден. По его словам, администрация США два месяца назад приступила к работе с двухпартийной группой сенаторов над законопроектом по обеспечению безопасности на границе, который, как отметил Байден, привел бы к "значительным изменениям".

"Он дал бы мне как президенту чрезвычайные полномочия закрыть границу до тех пор, пока ситуация не будет взята под контроль. Если бы сегодня этот законопроект был законом, я бы немедленно закрыл границу и быстро решил бы проблему", - отметил Байден. "Двухпартийный законопроект помог бы американцам исправить нашу поломанную иммиграционную систему и обеспечил бы быстрый доступ тем, кто заслуживает того, чтобы быть здесь. Конгрессу нужно действовать немедленно", - заключил американский лидер.