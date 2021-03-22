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Байден заявил о необходимости борьбы с расизмом через законодательство

Байден заявил о необходимости борьбы с расизмом через законодательство Президент США Джо Байден заявил, что законы в стране следует изменить таким образом, чтобы они способствовали искоренению в стране расизма и насилия
Другие страны
22 марта 2021 г. 08:57
Байден заявил о необходимости борьбы с расизмом через законодательство
Джозеф Байден

Президент США Джозеф Байден заявил, что законы в стране следует изменить таким образом, чтобы они способствовали искоренению в стране расизма и насилия.

Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс".

"Одна из основных ценностей и убеждений, которые должны объединить нас, американцев - это борьба с ненавистью и расизмом, даже если мы и признаем, что системный расизм и превосходство белой расы - это уродливые яды, которые уже давно отравляют Соединенные Штаты. Мы должны изменить законы, которые допускают дискриминацию в нашей стране, мы должны изменить наши сердца", - говорится в заявлении президента, приуроченном к Международному дню ООН по ликвидации расовой дискриминации.

Он добавил, что для ненависти "не может иметь безопасной гавани" ни в США, ни в мире, и призвал объединиться, чтобы остановить ее.

Байден отметил, что его администрация будет выступать против расовой дискриминации во всем мире, включая "ужасающее" обращение с рохинджа в Мьянме и уйгурами в Китае.

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Версия на азербайджанском языке Cozef Bayden: ABŞ Çində uyğurlara qarşı dəhşətli davranışa qarşı çıxacaq

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