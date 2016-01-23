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    Байден заявил о готовности к военному решению в Сирии

    Вице-президент США заявил о готовности к военному решению конфликта в Сирии, если его не удастся решить политическим путем

    Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Вице-президент США Джо Байден заявил о готовности к военному решению конфликта в Сирии, если его не удастся решить политическим путем, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

    Межсирийские переговоры должны начаться в Женеве 25 января, однако спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура также не исключил, что переговоры могут быть перенесены.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ситуацию в Сирии можно решить только политическим путем. По его словам, таким образом "меньше будет жертв и угроз".

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