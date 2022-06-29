Байден заявил, что США усилят американское военное присутствие по всей Европе

Президент США Джо Байден на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом на полях саммита альянса в Мадриде заявил, что Соединенные Штаты увеличат свое военное присутствие по всей Европе.

Президент США Джо Байден на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом на полях саммита альянса в Мадриде заявил, что Соединенные Штаты увеличат свое военное присутствие по всей Европе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, трансляция его выступления велась на сайте НАТО.

В этой связи американский лидер отметил, что альянс должен быть способен отражать угрозы со всех направлений - как в воздухе и на суше, так и на море. Байден добавил, что США направляют в Европу две дополнительных эскадрильи истребителей F-35.