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Байден заявил, что США усилят американское военное присутствие по всей Европе

Байден заявил, что США усилят американское военное присутствие по всей Европе Президент США Джо Байден на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом на полях саммита альянса в Мадриде заявил, что Соединенные Штаты увеличат свое военное присутствие по всей Европе.
Другие страны
29 июня 2022 г. 13:11
Байден заявил, что США усилят американское военное присутствие по всей Европе

Президент США Джо Байден на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом на полях саммита альянса в Мадриде заявил, что Соединенные Штаты увеличат свое военное присутствие по всей Европе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, трансляция его выступления велась на сайте НАТО.

В этой связи американский лидер отметил, что альянс должен быть способен отражать угрозы со всех направлений - как в воздухе и на суше, так и на море. Байден добавил, что США направляют в Европу две дополнительных эскадрильи истребителей F-35.

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Версия на азербайджанском языке Bayden: "ABŞ Avropada hərbi iştirakını gücləndirmək niyyətindədir"

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