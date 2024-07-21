Байден выходит из президентской гонки

Президент США Джо Байден заявил 21 июля, что не будет добиваться переизбрания на пост президента США
Как сообщает Report, cообщение об этом появилось в его соцсетях.
Байден заявил, что американская нация за последние три с половиной года добилась большого прогресса.
Глава государства перечислил главные достижения его страны за последние годы, куда включил инвестиции в восстановление США, расширение доступного медобслуживания и принятие закона о безопасности оружия.
"Я знаю, что ничего из этого не удалось бы сделать без вас, американского народа. Вместе мы преодолели пандемию, которая случается раз в столетие, и худший экономический кризис со времен Великой депрессии. Мы защитили и сохранили нашу демократию. И мы оживили и укрепили наши альянсы по всему миру", - сказано в сообщении.
Байден назвал свое президентство "величайшей честью". Он напомнил, что собирался добиваться переизбрания, однако решений "сойти с дистанции" было принято в интересах Демократической партии и всей страны. Однако сегодня Байден намерен сосредоточиться на выполнении своих обязанностей главы государства на оставшуюся часть срока. В завершение лидер поблагодарил всех, кто работал над его переизбранием, а также вице-президента Камалу Харрис за "выдающееся партнерство".