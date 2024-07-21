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Байден выходит из президентской гонки

Байден выходит из президентской гонки Президент США Джо Байден заявил 21 июля, что не будет добиваться переизбрания на пост президента США
Другие страны
21 июля 2024 г. 21:59
Байден выходит из президентской гонки

Президент США Джо Байден заявил 21 июля, что не будет добиваться переизбрания на пост президента США

Как сообщает Report, cообщение об этом появилось в его соцсетях.

Байден заявил, что американская нация за последние три с половиной года добилась большого прогресса.

Глава государства перечислил главные достижения его страны за последние годы, куда включил инвестиции в восстановление США, расширение доступного медобслуживания и принятие закона о безопасности оружия.

"Я знаю, что ничего из этого не удалось бы сделать без вас, американского народа. Вместе мы преодолели пандемию, которая случается раз в столетие, и худший экономический кризис со времен Великой депрессии. Мы защитили и сохранили нашу демократию. И мы оживили и укрепили наши альянсы по всему миру", - сказано в сообщении.

Байден назвал свое президентство "величайшей честью". Он напомнил, что собирался добиваться переизбрания, однако решений "сойти с дистанции" было принято в интересах Демократической партии и всей страны. Однако сегодня Байден намерен сосредоточиться на выполнении своих обязанностей главы государства на оставшуюся часть срока. В завершение лидер поблагодарил всех, кто работал над его переизбранием, а также вице-президента Камалу Харрис за "выдающееся партнерство".

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Версия на азербайджанском языке Bayden prezidentliyə namizədliyini geri götürüb

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