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Байден выступит с речью по ситуации вокруг Украины

Байден выступит с речью по ситуации вокруг Украины Президент США Джо Байден позднее во вторник выступит с речью, посвященной ситуации вокруг Украины.
Другие страны
15 февраля 2022 г. 22:50
Байден выступит с речью по ситуации вокруг Украины

Президент США Джо Байден позднее во вторник выступит с речью, посвященной ситуации вокруг Украины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в обновленном графике Белого дома.

"Президент выступит с краткими комментариями, в которых представит актуальную информацию по России и Украине. Он подтвердит, что США по-прежнему открыты для дипломатии на высоком уровне и в тесной координации с нашими союзниками", - говорится на сайте Белого дома.

"США продолжают считать, что дипломатия и деэскалация - это лучший путь вперед, но готовы к любому сценарию", - добавили в Белом доме.

Отметим, что выступление запланировано на 15:30 по времени восточного побережья США (00:30, бакинское время).

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