Байден выдвинул Меррика Гарланда на пост генпрокурора

Гарланд известен тем, что его выдвигал в Верховный суд президент Барак Обама

Избранный президент США Джо Байден номинировал главного судью апелляционного суда округа Колумбия Меррика Гарланда на пост генпрокурора. Как передает Report, об этом говорится в заявлении офиса Байдена.

"Сегодня избранный президент Джо Байден объявил о ключевых номинациях в минюст: судья Меррик Гарланд номинирован на пост генпрокурора. Лайза Монако номинирована на пост заместителя генпрокурора", - говорится в заявлении.

Гарланд известен прежде всего тем, что его выдвигал в Верховный суд президент Барак Обама, но республиканцы отказались даже рассматривать его кандидатуру в последний год президентства Обамы в 2016 году.

Генпрокурор США возглавляет министерство юстиции и параллельно координирует ряд спецслужб, включая ФБР.