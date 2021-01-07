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Байден выдвинул Меррика Гарланда на пост генпрокурора

Байден выдвинул Меррика Гарланда на пост генпрокурора Гарланд известен тем, что его выдвигал в Верховный суд президент Барак Обама
Другие страны
7 января 2021 г. 16:01
Байден выдвинул Меррика Гарланда на пост генпрокурора

Избранный президент США Джо Байден номинировал главного судью апелляционного суда округа Колумбия Меррика Гарланда на пост генпрокурора. Как передает Report, об этом говорится в заявлении офиса Байдена.

"Сегодня избранный президент Джо Байден объявил о ключевых номинациях в минюст: судья Меррик Гарланд номинирован на пост генпрокурора. Лайза Монако номинирована на пост заместителя генпрокурора", - говорится в заявлении.

Гарланд известен прежде всего тем, что его выдвигал в Верховный суд президент Барак Обама, но республиканцы отказались даже рассматривать его кандидатуру в последний год президентства Обамы в 2016 году.

Генпрокурор США возглавляет министерство юстиции и параллельно координирует ряд спецслужб, включая ФБР.

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