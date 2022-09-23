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Байден выдвинул кандидатуру Линн Трейси на должность посла США в России

Байден выдвинул кандидатуру Линн Трейси на должность посла США в России Президент США Джо Байден в четверг направил на рассмотрение Сената Конгресса Соединенных Штатов кандидатуру Линн Трейси на должность американского посла в РФ.
Другие страны
23 сентября 2022 г. 00:16
Байден выдвинул кандидатуру Линн Трейси на должность посла США в России

Президент США Джо Байден в четверг направил на рассмотрение Сената Конгресса Соединенных Штатов кандидатуру Линн Трейси на должность американского посла в РФ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Кандидатуры, направленные в Сенат: кадровый дипломат Линн Трейси... (выдвигается) на должность чрезвычайного и полномочного посла США в РФ", - сказано в сообщении. Теперь профильный комитет Сената должен назначить дату проведения слушаний, на которых Трейси предстоит ответить на вопросы законодателей. Через некоторое время после этого в верхней палате состоится голосование по вопросу ее утверждения на должность главы дипмиссии США в Москве. Если кандидатура Трейси будет одобрена, она станет первой женщиной на посту посла США в РФ.

С 2019 года Трейси возглавляет диппредставительство США в Армении. До того как стать послом в этой стране, она занимала должность старшего советника по делам России в бюро Госдепартамента по делам Европы и Евразии. Перед этим она работала в России - в 2014-2017 годах была заместителем Джона Теффта, который в то время являлся послом в Москве. Ранее Трейси занимала пост первого заместителя помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии, а также должность директора по делам Центральной Азии в Совете национальной безопасности Белого дома.

Отметим, что Трейси владеет русским языком.

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Версия на азербайджанском языке Bayden Rusiyadakı səfir vəzifəsinə ilk dəfə qadın diplomatın namizədliyini irəli sürüb

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