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Байден ввел в Калифорнии режим масштабного бедствия

Байден ввел в Калифорнии режим масштабного бедствия Президент США Джо Байден объявил режим масштабного бедствия в Калифорнии из-за сильнейших пожаров, бушующих в штате.
Другие страны
9 января 2025 г. 07:19
Байден ввел в Калифорнии режим масштабного бедствия

Президент США Джо Байден объявил режим масштабного бедствия в Калифорнии из-за сильнейших пожаров, бушующих в штате.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте Белого дома.

"Решение президента обеспечивает федеральное финансирование пострадавшим лицам в округе Лос-Анджелес", — говорится в сообщении.

Пострадавшие смогут получить помощь в виде грантов на временное жилье и ремонт домов, недорогие кредиты для покрытия убытков незастрахованного имущества и рассчитывать на другие программы. Кроме того, федеральное финансирование доступно и для местных органов власти.

"После полного завершения оценки ущерба могут быть определены дополнительные округа и формы помощи", — добавили в Белом доме.

Ранее сообщалось, что в результате пожаров, вспыхнувших в округе Лос-Анджелес, погибло не менее пяти человек. По прогнозам консультационной компании AccuWeather, ущерб и экономические потери от огня составят от $52 млрд до $57 млрд.

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