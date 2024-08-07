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СМИ: Байден второй день не появляется на публике

СМИ: Байден второй день не появляется на публике Президент США Джо Байден не планирует никаких публичных выступлений, несмотря на угрозу эскалации ситуации между Ираном и Израилем на Ближнем Востоке.
Другие страны
7 августа 2024 г. 22:46
СМИ: Байден второй день не появляется на публике

Президент США Джо Байден второй день не появляется на публике и не планирует никаких публичных выступлений, несмотря на угрозу эскалации ситуации между Ираном и Израилем на Ближнем Востоке.

Как передает Report, об этом сообщает Fox News.

По данным телеканала, в последний раз главу государства видели около Белого дома 5 августа, он прошел мимо журналистов, проигнорировал их вопросы.

"Отсутствие публичных появлений стало новой нормой для президента с тех пор, как он выбыл из гонки 2024 года, позволив вице-президенту Камале Харрис занять лидирующее место в списке. Это происходит, когда администрация ожидает возможного нападения Ирана на Израиль", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Белом доме на вопросы журналистов о том, почему в такой момент нет ни одного прямого обращения президента по ситуации на Ближнем Востоке, отвечают уклончиво, называя эту тему приоритетной для Байдена и указывая на несколько письменных комментариев.

При этом американские чиновники, в том числе госсекретарь США Энтони Блинкен, уверяют в работе Вашингтона над снижением рисков эскалации в регионе и отправке сигналов как Израилю, так и Ирану.

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