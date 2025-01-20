Байден встретил Трампа у Белого дома перед церемонией инаугурации

Уходящий с поста главы американской администрации Джо Байден вместе с первой леди Джилл приветствовал своего преемника Дональда Трампа и его жену Меланию у входа в Белый дом. Перед этим напарника будущего главы государства Джеймса Дэвида Вэнса и его жену

Уходящий с поста главы американской администрации Джо Байден вместе с первой леди Джилл приветствовал своего преемника Дональда Трампа и его жену Меланию у входа в Белый дом.

Как сообщает Report, трансляцию ведут американские новостные телекомпании.

Перед этим напарника будущего главы государства Джеймса Дэвида Вэнса и его жену встретили в официальной резиденции американского лидера вице-президент Камала Харрис с мужем Дугласом Эмхоффом.

Чета Байденов приветствовала избранного президента с женой у парадного входа - под сводами так называемого Северного портика. В Голубом зале Белого дома пройдет совместное чаепитие политиков. Напомним, что четыре года назад, во время инаугурации Байдена, эта традиция была нарушена, поскольку проигравший выборы Трамп утром покинул Белый дом и отправился в штат Флорида, где располагается его поместье Мар-а-Лаго.

Отметим, что после чаепития политиков президентский кортеж отправится из Белого дома в Конгресс, где и пройдет церемония инаугурации. Из-за ожидающегося в Вашингтоне похолодания до - 11 градусов Трамп и Вэнс принесут присягу не перед зданием Конгресса, как планировалось ранее, а в Ротонде - его центральном зале, вместимость которого составляет около 1 тыс. человек.