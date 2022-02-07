Байден ушел от ответа на вопрос о возможности отправки дополнительных сил США в Европу

Президент США Джозеф Байден ушел от прямого ответа на вопрос журналиста о возможности отправки дополнительных подразделений американских вооруженных сил в Европу.

Президент США Джозеф Байден ушел от прямого ответа на вопрос журналиста о возможности отправки дополнительных подразделений американских вооруженных сил в Европу.

"Я не собираюсь выдвигать предположения", - сказал он журналистам, вернувшись в Вашингтон из Делавэра.

Как передает Report, слова главы государства приводит пресс-пул Белого дома.

В сообщении отмечается, что журналисты также спросили у Байдена, хочет ли он передать что-то американским военным, направленным ранее в Польшу для усиления восточного фланга НАТО. В ответ президент поднял кулак вверх в знак поддержки.

Власти США объявили о переброске дополнительных воинских подразделений в Румынию, Польшу и Германию. В Пентагоне пояснили, что около тысячи американских солдат отправляются в Румынию из ФРГ, а еще порядка 2 тыс. перебрасываются в Европу из США.