О нас
Report Georgia
Аудио новости

Байден ушел от ответа на вопрос о возможности отправки дополнительных сил США в Европу

Байден ушел от ответа на вопрос о возможности отправки дополнительных сил США в Европу Президент США Джозеф Байден ушел от прямого ответа на вопрос журналиста о возможности отправки дополнительных подразделений американских вооруженных сил в Европу.
Другие страны
7 февраля 2022 г. 03:21
Байден ушел от ответа на вопрос о возможности отправки дополнительных сил США в Европу

Президент США Джозеф Байден ушел от прямого ответа на вопрос журналиста о возможности отправки дополнительных подразделений американских вооруженных сил в Европу.

"Я не собираюсь выдвигать предположения", - сказал он журналистам, вернувшись в Вашингтон из Делавэра.

Как передает Report, слова главы государства приводит пресс-пул Белого дома.

В сообщении отмечается, что журналисты также спросили у Байдена, хочет ли он передать что-то американским военным, направленным ранее в Польшу для усиления восточного фланга НАТО. В ответ президент поднял кулак вверх в знак поддержки.

Власти США объявили о переброске дополнительных воинских подразделений в Румынию, Польшу и Германию. В Пентагоне пояснили, что около тысячи американских солдат отправляются в Румынию из ФРГ, а еще порядка 2 тыс. перебрасываются в Европу из США.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Bayden Avropaya əlavə hərbi qüvvələrin göndərilməsi barədə sualı cavablandırmayıb

Самое важное

Дело Джаваншира Фейзиева могут рассмотреть в Дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса
Дело Джаваншира Фейзиева могут рассмотреть в Дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса
6 февраля 2022 г. 13:36
Ильхам Алиев поздравил Владимира Зеленского с установлением дипломатических отношений
Ильхам Алиев поздравил Владимира Зеленского с установлением дипломатических отношений
6 февраля 2022 г. 10:08
Ильхам Алиев позвонил Эрдогану
Ильхам Алиев позвонил Эрдогану
5 февраля 2022 г. 20:35
Эрдоган заразился коронавирусом
Эрдоган заразился коронавирусом
5 февраля 2022 г. 16:34
В Азербайджане увеличилась сумма пенсионного капитала
В Азербайджане увеличилась сумма пенсионного капитала
5 февраля 2022 г. 11:17
На освобожденных территориях Азербайджана в результате подрыва на минах погибли 36 человек
На освобожденных территориях Азербайджана в результате подрыва на минах погибли 36 человек
4 февраля 2022 г. 21:32
Состоялась встреча в видеоформате лидеров Азербайджана, Франции, Армении и президента Совета ЕС
Состоялась встреча в видеоформате лидеров Азербайджана, Франции, Армении и президента Совета ЕС
4 февраля 2022 г. 21:24
Миссия ЮНЕСКО будет направлена в Азербайджан и Армению
Миссия ЮНЕСКО будет направлена в Азербайджан и Армению
4 февраля 2022 г. 21:06
В Баку проходит заседание министров в рамках Консультативного совета по ЮГК
В Баку проходит заседание министров в рамках Консультативного совета по ЮГК
4 февраля 2022 г. 11:38
В Тертере на заминированных территориях задержаны сборщики металлолома
В Тертере на заминированных территориях задержаны сборщики металлолома
4 февраля 2022 г. 11:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi