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Байден упал, когда поднимался по трапу президентского самолета

Байден упал, когда поднимался по трапу президентского самолета Президент США Джо Байден в пятницу два раза оступился и упал, когда поднимался по трапу президентского самолета перед вылетом в штат Джорджия.
Другие страны
19 марта 2021 г. 20:32
Байден упал, когда поднимался по трапу президентского самолета

Президент США Джо Байден в пятницу два раза оступился и упал, когда поднимался по трапу президентского самолета перед вылетом в штат Джорджия.

Как передает Report, инцидент в своем эфире показали американские новостные телекомпании.

78-летний американский лидер на вертолете прибыл из Белого дома на военную базу Эндрюс в штате Мэриленд. Там его ждал президентский борт номер один. Глава государства попытался быстро подняться по трапу, но два раза оступился и упал на колено. Тем не менее он достаточно быстро встал, поднялся по трапу, повернулся и отдал честь присутствовавшим на авиабазе военнослужащим.

В 1975 году 38-й президент США Джеральд Форд упал, спускаясь со скользкого из-за дождя трапа самолета.

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