Байден: США продолжат удары по хуситам

США продолжат наносить удары по йеменским повстанцам-хуситам из-за угрозы торговым судам в Красном море.

США продолжат наносить удары по йеменским повстанцам-хуситам из-за угрозы торговым судам в Красном море.

Как передает Report , об этом заявил американский лидер Джо Байден.

"Когда вы говорите "работают" - останавливают ли они хуситов? Нет. Продолжат ли они? Да", - сказал он, отвечая на вопросы о результативности ударов по территории Йемена.

Напомним, что после обострения конфликта в секторе Газа йеменское мятежное движение хуситов "Ансар Аллах" заявило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. По подсчетам Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM), с середины ноября прошлого года хуситы атаковали более 20 гражданских судов в Красном море.

В ночь на 12 января вооруженные силы США и Великобритании ударили по объектам хуситов в ряде городов Йемена в ответ на их атаки на суда в Красном море. Целями стали места дислокации ракет и беспилотников, а также радиолокационные станции хуситов.