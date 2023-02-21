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Байден: США и их союзники смогли ответить на действия России в Украине

Байден: США и их союзники смогли ответить на действия России в Украине США и их союзники смогли ответить на действия России в Украине.
Другие страны
21 февраля 2023 г. 21:39
Байден: США и их союзники смогли ответить на действия России в Украине

США и их союзники смогли ответить на действия России в Украине.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил находящийся с визитом в Польше американский президент Джо Байден.

По его словам, прошедший год продемонстрировал способность Вашингтона и его союзников объединиться и противодействовать действиям России на Украине.

"Весь мир столкнулся с испытанием на века. Европа столкнулась с испытанием, Америка столкнулась с испытанием. НАТО столкнулась с испытанием. Все демократии столкнулись с испытанием. Вопросы, с которыми мы столкнулись, были настолько же просты, насколько и глубоки. Мы ответим или отвернемся? Мы будем сильны или слабы?", - отметил Байден, говоря о начале войны РФ в Украине.

Президент США добавил, что Североатлантический альянс не будет разделен и не устанет на фоне войны в Украине, а поддержка Киева со стороны Вашингтона и его союзников не ослабнет.

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Версия на азербайджанском языке Bayden: "ABŞ və müttəfiqləri Rusiyanın Ukraynadakı hərəkətlərinə cavab verə biliblər"

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