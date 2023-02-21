Байден: США и их союзники смогли ответить на действия России в Украине

США и их союзники смогли ответить на действия России в Украине.
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По его словам, прошедший год продемонстрировал способность Вашингтона и его союзников объединиться и противодействовать действиям России на Украине.
"Весь мир столкнулся с испытанием на века. Европа столкнулась с испытанием, Америка столкнулась с испытанием. НАТО столкнулась с испытанием. Все демократии столкнулись с испытанием. Вопросы, с которыми мы столкнулись, были настолько же просты, насколько и глубоки. Мы ответим или отвернемся? Мы будем сильны или слабы?", - отметил Байден, говоря о начале войны РФ в Украине.
Президент США добавил, что Североатлантический альянс не будет разделен и не устанет на фоне войны в Украине, а поддержка Киева со стороны Вашингтона и его союзников не ослабнет.