​Байден сомневается в своем дальнейшем участии в президентской гонке в США

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Вице-президент США Джо Байден не уверен, что у него достаточно эмоциональной энергии, чтобы баллотироваться на пост президента в следующем году.
Как сообщает Report со ссылкой на BBC, об этом он заявил, выступая в Атланте с речью о международной политике.
72-летний политик в настоящее время решает, стоит ли ему участвовать в президентской гонке в третий раз.
По его словам, если он не будет в состоянии посвятить этому все свое сердце и душу, баллотироваться было бы неуместно.
Вице-президента США все чаще призывают принять участие в выборах, в то время как кампания Хиллари Клинтон оказалась под угрозой из-за скандала с использованием личной электронной почты.
Клинтон подверглась ожесточенной критике со стороны Республиканской партии после того, как выяснилось, что она, будучи госсекретарем США, использовала свой личный сервер для служебной переписки.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости
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