​Байден сомневается в своем дальнейшем участии в президентской гонке в США

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Вице-президент США Джо Байден не уверен, что у него достаточно эмоциональной энергии, чтобы баллотироваться на пост президента в следующем году.

Как сообщает Report со ссылкой на BBC, об этом он заявил, выступая в Атланте с речью о международной политике.

72-летний политик в настоящее время решает, стоит ли ему участвовать в президентской гонке в третий раз.

По его словам, если он не будет в состоянии посвятить этому все свое сердце и душу, баллотироваться было бы неуместно.

Вице-президента США все чаще призывают принять участие в выборах, в то время как кампания Хиллари Клинтон оказалась под угрозой из-за скандала с использованием личной электронной почты.

Клинтон подверглась ожесточенной критике со стороны Республиканской партии после того, как выяснилось, что она, будучи госсекретарем США, использовала свой личный сервер для служебной переписки.