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Байден сохранит американское военное присутствие в Сирии

Байден сохранит американское военное присутствие в Сирии Президент США Джо Байден планирует сохранить присутствие американских военнослужащих в Сирии.
Другие страны
26 марта 2023 г. 22:54
Байден сохранит американское военное присутствие в Сирии

Президент США Джо Байден планирует сохранить присутствие американских военнослужащих в Сирии.

Как передает Report со ссылкой на CBS, об этом заявил представитель американского Совета нацбезопасности Джон Кирби.

"Наша миссия против ИГ ("Исламское государство" – ред.) не изменится. У нас - до 1 тыс. военнослужащих в Сирии, которые ведут борьбу с этой группировкой, которая, хоть и уменьшилась, все еще жизнеспособна", - сказал он в эфире телеканала.

По его словам, Байден "абсолютно привержен" тому, чтобы сохранять эту миссию.

"И мы будем всегда защищать наших военных и наши объекты", - добавил Кирби.

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Версия на азербайджанском языке Bayden ABŞ-nin Suriyadakı mövcudluğunu saxlayacaq

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