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Байден собрал за сутки рекордные 26 млн долларов пожертвований

Байден собрал за сутки рекордные 26 млн долларов пожертвований Штаб Байдена по сборам почти приблизился к действующему главе Белого дома Дональду Трампу
Другие страны
13 августа 2020 г. 11:48
Байден собрал за сутки рекордные 26 млн долларов пожертвований

Кандидат в президенты США от демократической партии Джозеф Байден собрал за минувшие сутки рекордные 26 млн долларов США пожертвований на ведение кампании.

Как передает Report со ссылкой на Газету.ру, об этом сообщает агентство Associated Press.

Предполагается, что резкий рост числа пожертвований связан тем, что ранее бывший вице-премьер выдвинул сенатора от штата Калифорния Камалу Харрис в качестве кандидата в вице-президенты Соединеннных Штатов.

По данным агенства, штаб Байдена по сборам почти приблизился к действующему главе Белого дома Дональду Трампу, у которого в распоряжении около 300 млн долларов США на избирательную кампанию.

55-летняя Харрис в период с 2010 по 2017 годы занимала пост генерального прокурора Калифорнии, а в 2016 году избранная в Сенат Конгресса, стала первой темнокожей американкой, выдвинутой претендентом в вице-президенты.

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