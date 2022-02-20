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Байден соберет заседание Совета нацбезопасности по ситуации в Украине

Байден соберет заседание Совета нацбезопасности по ситуации в Украине Президент США Джо Байден в воскресенье, 20 февраля, соберет заседание Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома по ситуации на Украине.
Другие страны
20 февраля 2022 г. 04:41
Байден соберет заседание Совета нацбезопасности по ситуации в Украине

Президент США Джозеф Байден соберет заседание Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома по ситуации в Украине.

Как передает Report, об этом говорится в распространенном письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

"Завтра (сегодня - ред.) президент созовет заседание Совета национальной безопасности по ситуации в Украине", - сообщила она.

Пресс-секретарь отметила, что "Байден продолжает следить за меняющейся ситуацией в Украине и его команда по национальной безопасности регулярно докладывает ему о развитии событий". "Они (помощники Байдена по нацбезопасности) подтвердили, что Россия может начать нападение на Украину в любой момент", - утверждает также Псаки.

В документе отмечается, что Байдену также доложили об итогах встреч, которые вице-президент Камала Харрис провела на полях Мюнхенской конференции по безопасности с президентом Украины Владимиром Зеленским, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, а также лидерами прибалтийских стран "и другими союзниками и партнерами".

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