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Байден сегодня подпишет документы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

Байден сегодня подпишет документы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО Президент США Джо Байден во вторник подпишет документы, необходимые для вступления Финляндии и Швеции в НАТО.
Другие страны
9 августа 2022 г. 09:47
Байден сегодня подпишет документы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

Президент США Джо Байден во вторник подпишет документы, необходимые для вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", это следует из графика американского лидера, опубликованного Белым домом.

"Во второй половине дня президент выступит с речью и подпишет документы о ратификации протоколов о присоединении к Североатлантическому договору Республики Финляндия и Королевства Швеция", - говорится в сообщении.

Ранее Сенат Соединенных Штатов проголосовал за ратификацию членства в НАТО Финляндии и Швеции 95 голосами против одного.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО 18 мая. Обсуждение заявок блокировала Турция, однако позднее Анкара сняла возражения. 29 июня руководство НАТО приняло решение пригласить скандинавские страны в состав альянса.

Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг выразил мнение, что процесс ратификации может продлиться до года.

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