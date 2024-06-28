Байден считает изменение климата единственной угрозой для человечества

Изменение климата является единственной экзистенциальной угрозой для человечества.

Изменение климата является единственной экзистенциальной угрозой для человечества.

Как передает Report , такое мнение выразил президент США Джо Байден, выступая на первых в этом году предвыборных теледебатах с кандидатом на пост главы государства Дональдом Трампом в Атланте (штат Джорджия).

"Он (Трамп - ред.) ни черта не сделал для окружающей среды. Он вышел из Парижского соглашения по климату. Я немедленно присоединился к нему, потому что если мы достигнем повышения температуры на 1,5 градуса по Цельсию в любой точке Земли, назад пути не будет. Единственной экзистенциальной угрозой для человечества станет изменение климата, а он ни черта не сделал для этого. Он хочет отменить все, что я сделал", - подчеркнул Байден.

Отметим, что президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Борьба предсказуемо развернется между теми же кандидатами, что и четыре года назад, когда Байден одержал победу над Трампом, добивавшимся переизбрания.