О нас

Байден считает изменение климата единственной угрозой для человечества

Байден считает изменение климата единственной угрозой для человечества Изменение климата является единственной экзистенциальной угрозой для человечества.
Другие страны
28 июня 2024 г. 06:54
Байден считает изменение климата единственной угрозой для человечества

Изменение климата является единственной экзистенциальной угрозой для человечества.

Как передает Report, такое мнение выразил президент США Джо Байден, выступая на первых в этом году предвыборных теледебатах с кандидатом на пост главы государства Дональдом Трампом в Атланте (штат Джорджия).

"Он (Трамп - ред.) ни черта не сделал для окружающей среды. Он вышел из Парижского соглашения по климату. Я немедленно присоединился к нему, потому что если мы достигнем повышения температуры на 1,5 градуса по Цельсию в любой точке Земли, назад пути не будет. Единственной экзистенциальной угрозой для человечества станет изменение климата, а он ни черта не сделал для этого. Он хочет отменить все, что я сделал", - подчеркнул Байден.

Отметим, что президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Борьба предсказуемо развернется между теми же кандидатами, что и четыре года назад, когда Байден одержал победу над Трампом, добивавшимся переизбрания.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Bayden iqlim dəyişikliyini bəşəriyyət üçün yeganə təhlükə hesab edir

Самое читаемое

В четырех районах Баку возникнут перебои в подаче газа
В четырех районах Баку возникнут перебои в подаче газа
24 июня 2024 г. 01:43
Число погибших в Дагестане после нападения боевиков достигло девяти
Число погибших в Дагестане после нападения боевиков достигло девяти
23 июня 2024 г. 22:45
По фактам терактов в Дагестане возбуждено уголовное дело, террористы ликвидированы
По фактам терактов в Дагестане возбуждено уголовное дело, террористы ликвидированы
23 июня 2024 г. 21:05
Посольства Франции и США выразили соболезнования семье погибшего при взрыве боеприпаса сотрудника ANAMA
Посольства Франции и США выразили соболезнования семье погибшего при взрыве боеприпаса сотрудника ANAMA
21 июня 2024 г. 16:45
Минобороны: ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции в Кяльбаджарском направлении
Минобороны: ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции в Кяльбаджарском направлении
22 июня 2024 г. 09:55
Пожар в многоэтажном здании в Астане локализован
ВидеоПожар в многоэтажном здании в Астане локализован
22 июня 2024 г. 17:24
В Дагестане после нападения боевиков погибли 20 человек
В Дагестане после нападения боевиков погибли 20 человек
24 июня 2024 г. 16:34
В Махачкале и Дербенте совершены нападения на православный храм и синагогу, есть погибшие и раненные
В Махачкале и Дербенте совершены нападения на православный храм и синагогу, есть погибшие и раненные
23 июня 2024 г. 20:10
Похоронены сотрудники полиции, погибшие в ходе перестрелки в Шувеляне
ФотоПохоронены сотрудники полиции, погибшие в ходе перестрелки в Шувеляне
24 июня 2024 г. 16:03
В Шувеляне ликвидирован убивший трех полицейских
ФотоВ Шувеляне ликвидирован убивший трех полицейских
24 июня 2024 г. 09:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi