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Байден распространил поздравление в связи с Новрузом

Байден распространил поздравление в связи с Новрузом Президент США Джо Байден распространил поздравление в связи с праздником Новруз
Другие страны
21 марта 2021 г. 04:04
Байден распространил поздравление в связи с Новрузом
Джо Байден

Президент США Джо Байден распространил поздравление в связи с праздником Новруз.

Как передает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", в своем обращении Байден отметил, что на фоне пандемии коронавируса мир прошел через довольно сложный период, однако хорошие дни не за горами.

Президент США подчеркнул, что праздник Новруз празднуют многие страны, начиная от Ирана до Центральной Азии, Ближнего Востока до Европы.

По словам главы государства, на фоне пандемии коронавируса мир переживает трудные времена, и даже празднования проходят в цифровом формате.

"Мы должны помнить, что после всех болей и потерь нас впереди ждут лучшие дни. Мы должны трудиться во имя общего будущего, полного мира и понимания", - говорится в обращении.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен также распространил сообщение, в котором поздравил мир с праздником Новруз.

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Версия на азербайджанском языке Cozef Bayden Novruz bayramı ilə əlaqədar təbrik yaydı

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