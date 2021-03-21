Байден распространил поздравление в связи с Новрузом

Президент США Джо Байден распространил поздравление в связи с праздником Новруз

Президент США Джо Байден распространил поздравление в связи с праздником Новруз.

Как передает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", в своем обращении Байден отметил, что на фоне пандемии коронавируса мир прошел через довольно сложный период, однако хорошие дни не за горами.

Президент США подчеркнул, что праздник Новруз празднуют многие страны, начиная от Ирана до Центральной Азии, Ближнего Востока до Европы.

По словам главы государства, на фоне пандемии коронавируса мир переживает трудные времена, и даже празднования проходят в цифровом формате.

"Мы должны помнить, что после всех болей и потерь нас впереди ждут лучшие дни. Мы должны трудиться во имя общего будущего, полного мира и понимания", - говорится в обращении.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен также распространил сообщение, в котором поздравил мир с праздником Новруз.