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Байден распорядился выделить Тайваню военную помощь на $567 млн

Байден распорядился выделить Тайваню военную помощь на $567 млн Президент США Джо Байден распорядился выделить $567 млн на поставки вооружений и оказание другой военной помощи Тайваню.
Другие страны
30 сентября 2024 г. 08:13
Байден распорядился выделить Тайваню военную помощь на $567 млн

Президент США Джо Байден распорядился выделить $567 млн на поставки вооружений и оказание другой военной помощи Тайваню.

Как передает Report, об этом говорится в его письменном заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.

"Властью, данной мне как президенту конституцией и законами Соединенных Штатов <...>, я поручаю госсекретарю <...> распорядиться о выделении до $567 млн на оборонную продукцию и услуги Пентагона, а также на обучение и подготовку в военной сфере для оказания помощи Тайваню", - заявил Байден.

В прошлом году объем помощи, выделенной американской администрацией по линии министерства обороны, составил $345 млн.

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