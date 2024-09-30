Байден распорядился выделить Тайваню военную помощь на $567 млн

Президент США Джо Байден распорядился выделить $567 млн на поставки вооружений и оказание другой военной помощи Тайваню.
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"Властью, данной мне как президенту конституцией и законами Соединенных Штатов <...>, я поручаю госсекретарю <...> распорядиться о выделении до $567 млн на оборонную продукцию и услуги Пентагона, а также на обучение и подготовку в военной сфере для оказания помощи Тайваню", - заявил Байден.
В прошлом году объем помощи, выделенной американской администрацией по линии министерства обороны, составил $345 млн.