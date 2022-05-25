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Байден распорядился приспустить флаги в память о жертвах стрельбы в школе в Техасе

Байден распорядился приспустить флаги в память о жертвах стрельбы в школе в Техасе Президент США Джозеф Байден распорядился приспустить флаги над правительственными зданиями в стране и за рубежом в память о жертвах стрельбы в начальной школе в городе Ювалд (штат Техас).
Другие страны
25 мая 2022 г. 02:48
Байден распорядился приспустить флаги в память о жертвах стрельбы в школе в Техасе

Президент США Джозеф Байден распорядился приспустить флаги над правительственными зданиями в стране и за рубежом в память о жертвах стрельбы в начальной школе в городе Ювалд (штат Техас).

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в распространенном распоряжении главы государства.

"Я приказываю, чтобы флаги Соединенных Штатов были приспущены над Белым домом, а также над всеми государственными зданиями и территориями до заката 28 мая 2022 года", - отметил Байден. Это также касается всех посольств, военных баз и кораблей ВМС.

Он выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, позднее американский лидер выступит с заявлением по поводу случившегося.

"Президент Байден проинформирован об ужасных новостях о стрельбе в начальной школе в Техасе, его продолжат регулярно информировать по мере поступления новых данных. Он сделает заявление сегодня вечером, когда вернется в Белый дом", - написала она в Twitter.

Ранее губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что слова которого приводит местное подразделение телекомпании CBS, в результате ЧП погибли по меньшей мере 14 учеников и один учитель. По словам Эбботта, стрельбу в школе открыл местный житель, 18-летний Сальвадор Ромас, который, предположительно, был ликвидирован прибывшими на место правоохранителями.

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Версия на азербайджанском языке Bayden Texas faciəsi ilə əlaqədar bayraqların endirilməsi barədə sərəncam verib

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