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Байден раскрыл, почему войска США не останутся в Афганистане

Байден раскрыл, почему войска США не останутся в Афганистане Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что американские войска не останутся в Афганистане воевать против "Талибан", так как в этом нет смысла, если не будут сражаться вооруженные силы Афганистана.
Другие страны
15 августа 2021 г. 09:41
Байден раскрыл, почему войска США не останутся в Афганистане
Джо Байден


Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что американские войска не останутся в Афганистане воевать против "Талибан", так как в этом нет смысла, если не будут сражаться вооруженные силы Афганистана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

«Еще год или еще пять лет военного присутствия не изменят ситуацию, если афганские военные не могут или не станут удерживать свою собственную страну», — указано в заявлении Байдена.

По словам президента Соединенных Штатов, он не приемлет участия американских военнослужащих в гражданском конфликте в другой стране.

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Версия на азербайджанском языке Bayden ABŞ qoşunlarının Əfqanıstanda qalmamasının səbəbini açıqlayıb

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