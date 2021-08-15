Байден раскрыл, почему войска США не останутся в Афганистане

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что американские войска не останутся в Афганистане воевать против "Талибан", так как в этом нет смысла, если не будут сражаться вооруженные силы Афганистана.



Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что американские войска не останутся в Афганистане воевать против "Талибан", так как в этом нет смысла, если не будут сражаться вооруженные силы Афганистана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

«Еще год или еще пять лет военного присутствия не изменят ситуацию, если афганские военные не могут или не станут удерживать свою собственную страну», — указано в заявлении Байдена.

По словам президента Соединенных Штатов, он не приемлет участия американских военнослужащих в гражданском конфликте в другой стране.