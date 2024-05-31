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Байден раскрыл детали обсуждаемой между ХАМАС и Израилем сделки

Байден раскрыл детали обсуждаемой между ХАМАС и Израилем сделки Президент США Джо Байден раскрыл детали обсуждаемой между ХАМАС и Израилем сделки.
Другие страны
31 мая 2024 г. 21:57
Байден раскрыл детали обсуждаемой между ХАМАС и Израилем сделки

Президент США Джо Байден раскрыл детали обсуждаемой между ХАМАС и Израилем сделки.

Как сообщает Report, соглашение предусматривает прекращение огня на 6 недель, вывод войск из всех населенных районов сектора Газа.

По словам американского лидера, на втором этапе сделка нацелена на постоянное прекращение огня, а на третьем - реконструкцию сектора Газа.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Prezidenti İsrail və HƏMAS arasında mümkün razılaşmanın detallarını açıqlayıb

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