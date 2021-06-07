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Байден провел телефонный разговор с Зеленским

Байден провел телефонный разговор с Зеленским Президент США Джозеф Байден провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским
Другие страны
7 июня 2021 г. 21:07
Байден провел телефонный разговор с Зеленским
Владимир Зеленский и Джо Байден

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским и пригласил его посетить Вашингтон этим летом.

Как передает Report со ссылкой РИА Новости, об этом сообщил журналистам советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Я пришел сюда на брифинг из Овального кабинета, где президент Байден проводит телефонный разговор с президентом Украины Зеленским", - сказал Салливан.

По его словам, Байден подчеркнул в беседе с украинским коллегой поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Он также сказал, что он ждет Зеленского в Белом доме этим летом по возвращении из поездки в Европу", - добавил Салливан.

Байден на этой неделе отправится в свое первое зарубежное турне на посту президента. Он посетит Великобританию и Бельгию для участия в саммитах НАТО и ЕС. В ходе турне 16 июня в Женеве также планируются переговоры Байдена и президента РФ Владимира Путина.

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Версия на азербайджанском языке Cozef Baydenlə Volodimir Zelenski arasında telefon danışığı olub

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