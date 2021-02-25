Байден продлил санкции Трампа против Кубы

Президент США Джо Байден продлил санкции против Кубы

Президент США Джо Байден продлил санкции против Кубы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, речь идет о режиме санкций от 1996 года, дополненном в 2004, 2016 и 2018 годах.

В частности, Байден подтвердил запрет зарегистрированным в США судам заходить в территориальные воды Кубы без разрешения американских властей, поскольку это может привести к "массовой миграции с Кубы".

Администрация Барака Обамы, при котором Байден был вице-президентом, отменила ряд санкций против Кубы и предприняла меры по налаживанию отношений. При Дональде Трампе США вернули многие санкции против Кубы. При этом торговое эмбарго, введенное конгрессом, остается без изменений уже более полувека. Байден пока не предпринимал каких-либо шагов, свидетельствующих о пересмотре политики Трампа в отношении Кубы.