О нас
Report Georgia
Аудио новости

Байден продлил санкции Трампа против Кубы

Байден продлил санкции Трампа против Кубы Президент США Джо Байден продлил санкции против Кубы
Другие страны
25 февраля 2021 г. 02:25
Байден продлил санкции Трампа против Кубы
Джо Байден

Президент США Джо Байден продлил санкции против Кубы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, речь идет о режиме санкций от 1996 года, дополненном в 2004, 2016 и 2018 годах.

В частности, Байден подтвердил запрет зарегистрированным в США судам заходить в территориальные воды Кубы без разрешения американских властей, поскольку это может привести к "массовой миграции с Кубы".

Администрация Барака Обамы, при котором Байден был вице-президентом, отменила ряд санкций против Кубы и предприняла меры по налаживанию отношений. При Дональде Трампе США вернули многие санкции против Кубы. При этом торговое эмбарго, введенное конгрессом, остается без изменений уже более полувека. Байден пока не предпринимал каких-либо шагов, свидетельствующих о пересмотре политики Трампа в отношении Кубы.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Самое важное

В рамках кампании Справедливость к Ходжалы подготовлена петиция
В рамках кампании "Справедливость к Ходжалы" подготовлена петиция
24 февраля 2021 г. 14:50
Авиаудары Су-25 и боевых вертолётов по врагу в ходе Отечественной войны
ФотоАвиаудары Су-25 и боевых вертолётов по врагу в ходе Отечественной войны
24 февраля 2021 г. 13:19
Дорожная полиция обратилась к водителям и пешеходам
Дорожная полиция обратилась к водителям и пешеходам
24 февраля 2021 г. 12:58
В Баку ставят палатки для желающих обогреться в снежную погоду
В Баку ставят палатки для желающих обогреться в снежную погоду
24 февраля 2021 г. 10:48
Из-за снежной погоды в некоторых школах Азербайджана отменены занятия
Из-за снежной погоды в некоторых школах Азербайджана отменены занятия
24 февраля 2021 г. 09:46
Президент: Азербайджан демонстрирует готовность закрыть страницу вражды, ненависти, противостояния
Президент: Азербайджан демонстрирует готовность закрыть страницу вражды, ненависти, противостояния
23 февраля 2021 г. 19:53
Назначен новый заместитель председателя Госкомитета
Назначен новый заместитель председателя Госкомитета
23 февраля 2021 г. 17:51
Похоронен шехид Отечественной войны, выросший в детском доме
ФотоПохоронен шехид Отечественной войны, выросший в детском доме
23 февраля 2021 г. 15:33
Джейхун Байрамов встретится сегодня с Эрдоганом
Джейхун Байрамов встретится сегодня с Эрдоганом
23 февраля 2021 г. 09:25
В Азербайджане началась вакцинация депутатов
В Азербайджане началась вакцинация депутатов
22 февраля 2021 г. 16:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi