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Байден продлил режим ЧП из-за угроз кибератак

Байден продлил режим ЧП из-за угроз кибератак Президент США Джо Байден принял решение продлить еще на год чрезвычайное положение в стране, введенное с 1 апреля 2015 года, в связи с угрозой кибербезопасности США.
Другие страны
26 марта 2024 г. 21:58
Байден продлил режим ЧП из-за угроз кибератак

Президент США Джо Байден принял решение продлить еще на год чрезвычайное положение в стране, введенное с 1 апреля 2015 года, в связи с угрозой кибербезопасности США.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в заявлении на сайте Белого дома.

"Значительные вредоносные действия в киберпространстве продолжают представлять экстраординарную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США. Поэтому чрезвычайное положение, объявленное 1 апреля 2015 года, должно продолжать действовать и после 1 апреля 2024 года", - сказано в уведомлении.

Поэтому ЧП, введенное распоряжением президента № 13694, продлевается на год. В уведомлении отмечается, что оно "должно быть опубликовано в Федеральном регистре и передано Конгрессу".

Распоряжение № 13694 дало администрации США право вводить экономические санкции против находящихся за границей организаторов кибератак на США. В частности, Минфин может блокировать счета всех правонарушителей, которые имеют отношение к кибератакам против наиболее важных американских компьютерных сетей, в частности, используемых банковской системой и энергетическим сектором.

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