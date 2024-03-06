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Байден продлил на год режим односторонних санкций США против Венесуэлы

Байден продлил на год режим односторонних санкций США против Венесуэлы Президент США Джо Байден распорядился продлить еще на один год действие режима односторонних американских санкций в отношении Венесуэлы.
Другие страны
6 марта 2024 г. 07:07
Байден продлил на год режим односторонних санкций США против Венесуэлы

Президент США Джо Байден распорядился продлить еще на один год действие режима односторонних американских санкций в отношении Венесуэлы.

Как передает Report, уведомление об этом опубликовала пресс-служба Белого дома.

В документе отмечается, что ситуация в Венесуэле, которая якобы вынудила Вашингтон в 2015 году принять решение о применении различных ограничительных мер против Каракаса, "продолжает представлять необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов".

"Вследствие этого я продлеваю на один год режим национальной чрезвычайной ситуации в отношении Венесуэлы, который был введен в 2015 году на основании исполнительного указа 13692", - отметил Байден.

Введенные США в 2015 году санкции в последующие годы продлевались и расширялись. Вместе с тем Вашингтон ранее выдал несколько лицензий, которые предусматривали ослабление некоторых рестрикций. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в феврале, что американская администрация в апреле примет решение, восстанавливать ли в полной мере санкции в отношении Венесуэлы, основываясь на выполнении Каракасом договоренностей с оппозицией.

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