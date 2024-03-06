Байден продлил на год режим односторонних санкций США против Венесуэлы

Президент США Джо Байден распорядился продлить еще на один год действие режима односторонних американских санкций в отношении Венесуэлы.

Президент США Джо Байден распорядился продлить еще на один год действие режима односторонних американских санкций в отношении Венесуэлы.

Как передает Report , уведомление об этом опубликовала пресс-служба Белого дома.

В документе отмечается, что ситуация в Венесуэле, которая якобы вынудила Вашингтон в 2015 году принять решение о применении различных ограничительных мер против Каракаса, "продолжает представлять необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов".

"Вследствие этого я продлеваю на один год режим национальной чрезвычайной ситуации в отношении Венесуэлы, который был введен в 2015 году на основании исполнительного указа 13692", - отметил Байден.

Введенные США в 2015 году санкции в последующие годы продлевались и расширялись. Вместе с тем Вашингтон ранее выдал несколько лицензий, которые предусматривали ослабление некоторых рестрикций. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в феврале, что американская администрация в апреле примет решение, восстанавливать ли в полной мере санкции в отношении Венесуэлы, основываясь на выполнении Каракасом договоренностей с оппозицией.