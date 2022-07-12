Байден продлил на год действие санкций против Китая

Президент США Джо Байден в понедельник еще на один год продлил действие американского санкционного режима в отношении Китая в связи с ситуацией в Гонконге.

Президент США Джо Байден в понедельник еще на один год продлил действие американского санкционного режима в отношении Китая в связи с ситуацией в Гонконге.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении Байдена, распространенном Белым домом

"Ситуация в Гонконге, включая последние действия Китая по подрыву автономии Гонконга, продолжают представлять чрезвычайную угрозу для национальной безопасности, внешней политики и экономики США. По этой причине действие режима национальной чрезвычайной ситуации, провозглашенного 14 июля 2020 года ..., должно продолжиться после 14 июля 2022 года. В связи с этим... я продлеваю на год режим национальной чрезвычайной ситуации в связи с ситуацией в Гонконге", - говорится в заявлении.